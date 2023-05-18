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مدرب من غزة يختتم مشاركته في دورة متقدمة بقطر

18 مايو 2023 . الساعة 01:57 بتوقيت القدس
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الدوحة / فلسطين أون لاين:

اختتم الكابتن محمود المشهراوي مشاركته في الجزء الأول من دورة اللياقه البدنيه "المستوى الأول"، والتي نظمها الاتحاد القطري لكرة القدم على ملعب السد بمدينة الدوحة، باشراف الاتحاد الاسيوي للعبة.


وشارك المشهراوي في الدورة، إلي جانب مجموعة من مدربي الأندية العربية، حيث حاضر فيها المحاضر الآسيوي الإيراني عبد الكريم الحسين، وساعده عدد من المدربين العرب والأجانب المتخصصين والخبراء في هذا المجال.


وشملت الدورة على جوانب نظريه وعمليه، وأساليب تدريب حديثة للياقة البدنية، والتي باتت تعتبر أحد أهم العناصر في أي لعبة رياضية.


ويعتبر المشهراوي "31" عاماً من المدربين القلائل في غزة المتخصصين في اللياقة البدنية، وتعاقد مؤخراً مع نادي الصداقة الرياضي.


وسبق له العمل مع عدة أندية أبرزها اتحاد بيت حانون والزيتون الرضوان وخدمات رفح، وكانت له بصمة واضحة في عمله، علماً أنه حاصل على الماجستير في تخصص التربية الرياضية.

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#محمود المشهراوي #دورة اللياقة البدنية #الاتحاد القطري لكرة القدم

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