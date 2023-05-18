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بالصور ناجي: الجهاد الإسلامي شرفت شعبنا والأمة وكانت ندًا للاحتلال

18 مايو 2023 . الساعة 00:14 بتوقيت القدس
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قال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة طلال ناجي، إن الكلمات تعجز عن إيفاء الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي حقهم.

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ووجه ناجي حديثه للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، بقوله خلال حفل تبريك شهداء معركة "ثأر الأحرار" الذي تقيمه حركة الجهاد في العاصمة اللبنانية بيروت، "شرفتنا يا أبا طارق أنت وحركة الجهاد الإسلامي، في التصدي للعدوان الإسرائيلي الغادر على غزة، والتصدي من قبل مناضلي ومقاتلي ومقاومي حركة الجهاد الإسلامي، رافعين رؤوسنا شامخين بفخر وعزة ببسالتكم وبسالة أبطالكم وشهدائكم الأبرار القادة، وكل المقاومين الأبطال".

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وتابع: "شرفتم شعبكم وأمتكم وسطرتم صفحات العز في حياة الشعب الفلسطيني، وقد أثبتم أنكم ندًا لهذا الاحتلال، فما بالكم لو اجتمعت كل القوى والفصائل، ونحن سعداء في وحدة الموقف وبعمل المجتمع وبجهود غرفة العمليات المشتركة، والأخوة الأعزاء في حركة حماس إلى جانب هذه المعركة ودعمهم وتأييدهم للأخوة في حركة الجهاد الإسلامي وكذلك كل الفصائل الفلسطينية وكل الأجنحة العسكرية".

 وأردف ناجي بقوله: "نقول لكم كنتم رأس الحربة، كنتم في مقدمة المقاومين والمجاهدين، ومرغتم أنف هذا العدو بالوحل، وكل فلسطين تفتخر بكم كل أمتكم تفتخر بكم العربية والإسلامية وكل شرفاء العالم".

وأضاف: "أثبتم لهذا العدو أنه لم يستطع أن يتغلب على المقاومة، فما بالكم في الشعب الفلسطيني في كل قواه وكل فصائله المقاومة، فما بالكم في كل الأمة العربية ومحور المقاومة والأمة الاسلامية، وتخيلوا عندما نخوض معركة موحدة وكلنا معاً! ماذا سيحصل لهذا العدو؟".

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وأكمل ناجي: "المقاومة جعلت أكثر من مليوني إسرائيلي يعيشون في الملاجئ، وكبدت اقتصادهم بمليارات من الخسائر، ونعم فقدنا شهداء أعزاء ومناضلين وتضرر أهلنا في غزة، ولكن شاهدتم جميعًا الفرحة العارمة عند أهلنا في غزة، كيف كان كل شعبنا على استعداد للتضحية ومزيد من التضحية في سبيل العزة والكرامة والدفاع عن شرف الشعب الفلسطيني وشرف الأمة العربية وشرف الأمة الإسلامية".

وختم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بالقول أهنئكم ونفخر بكم ونعتز بكم وإن شاء الله في قادم الأيام تكون المعركة موحدة في الميدان تشارك به كل أجنحة المقاومة وفي المقدمة الإخوة في حركة حماس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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