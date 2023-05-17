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إصابة مستوطن و 25 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

17 مايو 2023 . الساعة 23:22 بتوقيت القدس
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25 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 25 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، وإحراق آلية عسكرية، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم، أصيب خلالها مستوطن.

وأعطب المقاومون آلية عسكرية وأشعلوا النار فيها بعد استهدافها بالعبوات المحلية، خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أثناء تأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة "ٌقبر يوسف" بنابلس.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة والزجاجات الحارقة خلال التصدي لاقتحام منطقة "قبر يوسف".

وأطلق المقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة طوباس، فيما ألقى الشبان الثائر الحجارة والزجاجات الحارقة وحطموا مركبات المستوطنين في بيت أمر بمدينة الخليل.

وأصيب مستوطن رشقًا بالحجارة خلال التصدي للمستوطنين في منطقة عين بوبين في رام الله.

واندلعت مواجهات في 11 نقطة مختلفة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وطوباس ونابلس وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

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