بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد تقام على ملعب الاتحاد، ويسعى فيها كل فريق للحاق بإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبحث مانشستر سيتي عن الاستفادة من عامل الأرض لفك عقدته في نصف النهائي أمام ريال مدريد، عندما يستضيفه على استاد الاتحاد في إياب نصف النهائي بعد تعادلهما ذهاباً 1-1.

تذوّق الفريق المملوك إماراتياً مرارة الهزيمة الموسم الماضي، عندما كان في طريقه إلى النهائي بفوزه 4-3 على أرضه، ثم تقدمّه 1-0 في عقر دار الملكي، قبل ان يسجّل البرازيلي رودريغو ثنائية في الوقت القاتل، ثم يحجز الفرنسي كريم بنزيمة بطاقة النهائي في الوقت الإضافي من ركلة جزاء (3-1)، في طريقه إلى لقب رابع عشر قياسي.

وأيضاً في نصف نهائي 2016، تعادل الفريقان سلباً في مانشستر قبل ان يبلغ ريال النهائي بهدف على أرضه.

لكن هذه المرّة يملك فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا العدة اللازمة لمواجهة ريال العنيد في مسابقة عريقة يلهث وراءها وكان أفضل انجازاته حلوله ثانياً في 2021 وراء مواطنه تشلسي، رغم انه كان يتقدمه بفارق شاسع في الدوري المحلي.

كما أن سيتي يملك أفضلية الأرض خصوصا وانه قد فاز في كل مبارياته الـ14 البيتية عام 2023.

المصدر / فلسطين أونلاين