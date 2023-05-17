الدائرة الإعلامية لحماس تعزّي باستشهاد القائد خليل البهتيني

قدَّم وفد من الدائرة الإعلامية لحركة حماس برئاسة أ. علي العامودي عضو المكتب السياسي لحماس ورئيس دائرتها الإعلامية، التعزية باستشهاد القائد في سرايا القدس خليل البهتيني، وذلك في واجب العزاء الذي نظَّمته قناة القدس اليوم الفضائية في مقرها بمدينة غزة.

وضمَّ الوفد، أعضاء الدائرة الإعلامية لحماس ورؤساء مؤسساتها الإعلامية، حيث كان في الاستقبال أ.داود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي والمتحدّث باسمها، ومدير قناة القدس اليوم ورؤساء المؤسسات الإعلامية للجهاد.

وفي كلمة ألقاها رئيس الدائرة الإعلامية في حماس أ. علي العامودي، أشاد بالدور الجهادي للشهيد القائد البهتيني، الذي استُشهد في عملية اغتيال غادرة نفذها الاحتلال في العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقال العامودي: "إن الشهيد البهتيني ورفاقه الشهداء لهم رفاق درب يواصلون الطريق، يطوّرون ويجدّدون ويبدعون، وعزاؤنا أن دماء الشهيد وإخوانه ستكون نوراً ومحفزاً كبيراً لمن سيأتي بعدهم".

وأضاف: "إن الشهيد البهتيني ورفاقه من شهداء سرايا القدس، تركوا إرثاً كبيراً من التجربة، والرجال الذين نعتز بهم، كذلك إرثاً اعلامياً كبيراً دشَّنه هؤلاء القادة، وخصوصاً فضائية القدس اليوم، التي شكَّلت بصمة جديدة في الإعلام الفلسطيني المقاوم وكان لها دور مركزي وكبير في معركة "ثأر الأحرار"، وكل محطَّات الشرف والعزة والكرامة لشعبنا".

وتابع العامودي: "سنبقى على العهد وطريق الشهداء طريق المقاومة والحرية، مجاهد يسلّم مجاهدًا قائد يسلّم قائدًا ومبدع يسلّم مبدعًا حتى نصل إلى التحرير، والصلاة في المسجد الأقصى مباركاً محرّراً".











