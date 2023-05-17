"أليماني" يتراجع عن استقالته من برشلونة

شهدت أروقة برشلونة الإسباني، تحوّلاً مفاجئاً؛ إذ يقترب ماتيو أليماني مدير كرة القدم بالنادي الكتالوني، من البقاء في "الكامب نو" الموسم المقبل، على الرغم من الإعلان الرسمي عن رحيله نهاية هذا الموسم.

ويملك أليماني عقداً مع برشلونة يمتد إلى يونيو/ حزيران لعام 2024، لكن برشلونة أعلن رحيله عقب نهاية الموسم الحالي، الأمر الذي تسبَّب في صدمة كبيرة لدى جماهير النادي الكتالوني. وحسب خبير الانتقالات "فابريزيو رومانو" فقد أبرم أليماني اتفاقاً مبدئياً مع أستون فيلا الإنجليزي؛ لكن لم يمضِ الطرفان قدمًا للتوقيع على اتفاق نهائي، ليقترب الإداري في نادي برشلونة من الاستمرار مع النادي الكتالوني.

ويعد أليماني مهندس ثورة برشلونة في فترة الرئيس الحالي خوان لابورتا، والرجل الذي يقف وراء العديد من الصفقات الهامة في المواسم الأخيرة.

وكانت مصادر عدَّة أكدت أن رحيل أليماني يعود إلى خلافه مع المدرّب تشافي هيرنانديز، الذي يتعَّمد تجاوزه كمدير كرة قدم، من خلال التحدث مباشرة إلى الرئيس خوان لابورتا.

واعترض الإداري في البلوغرانا على العديد من القرارات التي تشهدها كواليس برشلونة، وأبرزها التجديد للاعبين المخضرمين، إلى جانب عودة ليونيل ميسي وبعض الصفقات التي جلبها تشافي، وهي القضايا التي عجلت باتخاذه قرار الرحيل عن برشلونة قبل نهاية عقده.

ولم يعرف بعد الأسباب التي دفعت أليماني لتغيير موقفه واتخاذ

قرار البقاء في صفوف النادي الكتالوني؛ لكن تعهد الإدارة وتشافي بعدم تجاوزه مع الالتزام بالحصول على موافقته قبل إبرام الصفقات المقبلة، قد يكون السبب الذي دفعه إلى الاستمرار مع البلوغرانا.

المصدر / فلسطين اونلاين