إصابة مارتينيلي تُنهي موسمه مع أرسنال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجناح البرازيلي غابرييل مارتينيلي سيغيب عن الفترة المتبقية من الموسم بعد تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل خلال هزيمة فريقه أرسنال أمام برايتون يوم الأحد، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ36 في الدوري الإنجليزي.



واستُبدِل مارتينيلي بعد 20 دقيقة فقط من عمر المباراة، كما شُوهد اللاعب وهو يغادر ملعب الإمارات في واقٍ طبي للقدم، عقب تعرضه للإصابة بعد تدخل لاعب وسط برايتون مويسيس كايسيدو القوي على قدم مارتينيلي اليسرى.



ووفقًا لموقع "The Athletic"، فإن الدولي البرازيلي البالغ من العمر 21 عامًا، من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، على أن يعود في الفترة التحضيرية ما قبل الموسم القادم.



وبذلك، سيغيب مارتينيلي عن آخر مباراتين للمدفعجية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نوتنغهام فورست وولفرهامبتون، ويفقد اللاعب فرصة الانفراد برقم البرازيلي الأكثر تهديفًا في الدوري الإنجليزي بموسم واحد، والذي يشاركه مع نجم ليفربول روبرتو فيرمينو، بـ15 هدفًا لكل منهما.



وقال ميكيل أرتيتا، مدرب الفريق بعد مباراة الأحد عن إصابة لاعبه: "إنه في حذاء طبي، المشي به غير مريح أبدًا". وأضاف: "لم يستطع اللعب، نحن بحاجة إلى فحوص وأشعة".



وينضم البرازيلي إلى قائمة إصابات النادي اللندني المتزايدة، بعد استبعاد الظهير الأوكراني أولكسندر زينشينكو والمدافع الفرنسي ويليام ساليبا لبقية الموسم بسبب الإصابة.



جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليغ، وقبل جولتين من النهاية، بـ81 نقطة، بعد تعثره في سباق اللقب أمام مانشستر سيتي المتصدر في الأسابيع الأخيرة.

المصدر / فلسطين اونلاين