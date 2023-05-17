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تجديد الاعتقال الإداري للأسير عثمان جلاجل للمرة الثالثة على التوالي

17 مايو 2023 . الساعة 19:04 بتوقيت القدس
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جدَّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، الاعتقال الإداري للأسير المقدسي عثمان أحمد جلاجل لمدَّة 6 أشهر، للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضح والده أحمد جلاجل، أنه فوجئ بتجديد الاعتقال الإداري لنجله عثمان، الذي كان مقرَّرًا الإفراج عنه اليوم من سجن النقب الصحراوي، بعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري الثاني.

وأضاف، أن قوات الاحتلال استدعته صباحًا، وسلَّمته القرار القاضي بتمديد اعتقاله الإداري الثالث لغاية 18/11/2023.

وقال جلاجل: "إن هذا قرار جائر، والاعتقال الإداري يكون دون تهمة، ودون سبب، إنما تحت بند الملف السري".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاعتقال الاداري #الأسير عثمان جلاجل

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