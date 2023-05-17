"الإعلام الحكومي" يُدشّن لوحة شكر للصحفيين على مفترق السرايا

دشَّن المكتب الإعلامي الحكومي لافتة شكر وتقدير لكل الصحفيين الذين واصلوا الليل بالنهار لتغطية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وذلك على مفترق السرايا وسط مدينة غزة.

وقال مدير العلاقات العامة بالمكتب الإعلامي محمود الفرا، كان لا بدّ من تقديم لمسة وفاء لتضحيات فرسان الإعلام الفلسطيني، فجاءت هذه المبادرة لإيصالِ رسالةٍ تحدٍّ للعدو الصهيوني بأنه لن يتمكن من النيل من عزيمة أصحاب الرسالة السامية، بالرغم من كل الاعتداءات بحقهم وسبل ترهيبهم لتغييب حقيقة جرائم وعنصرية الاحتلال ضدّ شعبنا.

وأشاد الفرا بالجهود المبذولة حتى اللحظة من الصحفيين في سبيل فضح الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا، وتسليط الضوء على تداعيات وآثار العدوان على القطاع، مؤكداً أنهم سيبقون شوكةً في حلق الاحتلال لمواجهة أكاذيبه وادّعاءاته الباطلة، وتعزيز التكاملية بين الإعلام الوطني ووحدة المجتمع الفلسطيني.







المصدر / فلسطين أون لاين