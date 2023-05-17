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تفاصيل عرض الشيخ جاسم الجديد لشراء مانشستر يونايتد

17 مايو 2023 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
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تفاصيل عرض الشيخ جاسم الجديد لشراء مانشستر يونايتد

رفع المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قيمة عرضه لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي من عائلة غلايزر الأميركية، وفق ما أفاد مصدر قريب من ملف الاستحواذ وكالة فرانس برس الثلاثاء.

ويخوض الشيخ جاسم حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بعدما برزا كمنافسين رئيسيين لشراء "الشياطين الحمر".

وبدا أن راتكليف في الطليعة مع انتهاء الجولة الثالثة من تقديم العروض الشهر الماضي. وضع مالك شركة إينيوس للبتروكيماويات تقييماً أعلى للنادي الذي يبحث عن شراء أغلبية حصصه، حسب ما ذكرت تقارير. لكن هذه الخطوة ستسمح لرئيسي النادي أفرام وجويل غلايزر الحفاظ على حصة في النادي، في خطوة لا يحبّذها أبداً مشجعو يونايتد.

خلافاً لذلك، يسعى الشيخ جاسم لشراء كامل حصص النادي، ويعد بتسديد ديونه البالغة 1.2 مليار دولار أميركي.

ويبدو ان عائلة غلايزر التي امتلكت النادي في 2005، مصممة على مبلغ 6 مليارات جنيه استرليني (7.47 مليار دولار)، من أجل اعطاء موافقتها للبيع.

ودعا اتحاد روابط جماهير يونايتد إلى تسريع عملية الاستحواذ للسماح للملاك الجدد بالمساهمة في صيف الانتقالات.

وتراجعت نتائج يونايتد في السنوات الاخيرة تحت ملكية عائلة غلايزر. لم يحرز النادي لقب الدوري منذ رحيل مدربه الاسكتلندي السير أليكس فيرغوسون قبل عقد من الزمن.

لكن يونايتد أحرز لقبه الأول في ست سنوت، بتتويجه بلقب كأس الرابطة المحلية في الموسم الأول لمدربه الهولندي إريك تن هاغ.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#مانشستر يونايتد #الشيخ جاسم

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