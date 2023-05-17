حمادة يدعو أهالي القدس والضفة والداخل للاحتشاد في الأقصى

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشد العبارات حملة الاحتلال الفاشي المسعورة ضد أبناء شعبنا في القدس المحتلة، والتي شملت اعتقال وإبعاد عشرات المقدسيين عن المدينة بذريعة تأمين ما يُسمّى "مسيرة الأعلام" الاحتلالية.

ودعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، المواطنين في القدس والضفة الغربية، وأهلنا في الداخل المحتل إلى الاستمرار في شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى دفاعاً عنه وعن هوية القدس العربية.

وجدد حمادة التأكيد بأن "مسيرة الأعلام" الصهيونية الساعية لتهويد مدينة القدس لن تمنح الاحتلال شرعية، وبأن سياسة الإبعاد والإرهاب والتضييق لن تفلح في كسر إرادة شعبنا في النضال دفاعاً عن القدس والأقصى، ولاستعادة كامل حقوقنا الوطنية في الأرض والمقدسات وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وأضاف أن "الاحتلال ومستوطنيه سيدفعون أثمان مضيّهم وراء مخططات الحكومة الفاشية المتطرفة".

وكانت فصائل وهيئات وشخصيات فلسطينية دعت إلى شد الرحال والرباط في باحات المسجد الأقصى للتصدي ومواجهة مسيرة الأعلام.

يذكر أن مسيرة الأعلام الصهيونية ستقام غدا الخميس، وستبدأ من حي "باب العامود" حتى "حي المغاربة" بالقدس المحتلة، حسب وسائل إعلام عبرية.

المصدر / فلسطين أون لاين