تفاصيل تكلفة الحج للغزّيين لهذا العام.. الأعلى تاريخياً

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17 مايو 2023 . الساعة 16:04 بتوقيت القدس
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أعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن تسعيرة الحج لهذا العام 1444هـ / 2023م، لحجاج قطاع غزة تبلغ (3360) دينارًا أردنيًّا.

ودعت اللجنة الحجاج المقبولين للحج هذا العام والمسدّدين للدفعة الأولى إلى ضرورة استكمال باقي الرسوم والبالغة (1860) دينارًا أردنيًّا، عبر فروع البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي مباشرة، وذلك ابتداءً من صباح غدٍ الخميس وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدةً أنه لن تقبل أيَّة إيداعات بعد هذا التاريخ.

وطالبت الحجاج بدفع رسوم الحج مباشرة في فروع البنوك المذكورة دون وساطة الشركات، لافتة إلى أن وزارة الأوقاف غير مسؤولة عن أي رسوم تدفع عن طريق الشركات، موضحةً أنها بذلت جهوداً كبيرة لتخفيض التسعيرة عن العام الماضي.

وأوضحت لجنة الحج أنه ومن خلال متابعتها لموضوع الهدي أن أسعارها عبر المؤسسات الرسمية في البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية بلغت (710) ريالًا سعوديًّا ما يعادل (135) دينارًا أردنيّاً، منوّهةً بأن ما تقوم به بعض الجهات الوسيطة تتضمن مخالفات كبيرة رصدتها لجنة الحج في أثناء رقابتها على هذا الأمر.

ودعت الأوقاف الحجَّاج الراغبين في تأمين هديهم بشكل رسمي القيام بتسديد مبلغ الهدي المذكور في البنك الذي سيدفع فيه الدفعة التكميلية، وسيتسلَّم الحاج شيك الهدي باسمه من البنك الاسلامي للتنمية.

وذكرت اللجنة تفاصيل تسعيرة الحج على النحو التالي:

المبلغ بالدينار الأردني

1.سكن مكة المكرمة 668

2. سكن المدينة المنورة مع وجبة الإفطار 200

3.أجور النقل الجوي (تذكرة الطيران) 554

4. النقل البري من معبر رفح المصري إلى مطار القاهرة والعودة 426

5. أجور النقل الداخلي ومعالجة الردين 380

6. أجور النقل من أماكن السكن إلى المعبر شاملة شيك المعبر 20

7. الخدمات السعودية (طوافة, زمامة, أدلاء, وكلاء, كدانة, تأمين, تأشيرة, طوارئ) 876

8. أتعاب وخدمات شركات الحج 100

9. أتعاب وخدمات الوزارة 100

10. ملابس إحرام 6

11. مصاريف تفييز 10

12. خدمات طارئة 20

المبلغ الإجمالي بالدينار الأردني: 3360 دينارًا

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #حجاج غزة

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