حريق خطير بين المنازل وسط غزة.. تعرف على الأسباب والنتائج

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17 مايو 2023 . الساعة 15:50 بتوقيت القدس
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أخمدت طواقم الدفاع المدني ظهر الأربعاء حريقًا شب في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز بين المنازل السكنية قرب شارع الصناعة غرب مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني الرائد محمود بصل، إن طواقم الإطفاء سيطرت على حريق شب في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز بين المنازل السكنية قرب شارع الصناعة بغزة قبل قليل.

 وأوضح بصل في تصريح صحفي له، أن طواقم الدفاع المدني أمنت عدداً من أسطوانات الغاز في المكان قبل اشتعال النار فيها مما حال دون تمدد الحريق إلى منازل المواطنين.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، والأطقم المختصة تستكمل إجراءاتها في الحادثة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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