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خلال مهرجان بجامعة بيرزيت

زوجة يحيى عياش: الكتلة الإسلامية وفية لعهدة العياش وامتداد لجيل المقاومة

17 مايو 2023 . الساعة 14:24 بتوقيت القدس
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مهرجان للكتلة الإسلامية في بيرزيت- أرشيف

قالت زوجة الشهيد المهندس يحيى عياش، أم البراء عياش: إن "الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت هي كتلة الحق والتميز، وهي الوفية لعهدة العياش، وامتداد لجيل المقاومة والتميز"، متمنية "التوفيق للكتلة الإسلامية في انتخابات جامعة بيرزيت، وفي خدمة الطلبة".

وأضافت في كلمة لها خلال مهرجان للكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء: إنّ "جامعة بيرزيت هي جامعة الشهداء والأسرى الأبطال كما نبارك الفوز للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح"، مؤكدة أنّ حضور أهالي الشهداء لهذه الفعاليات يرفع من معنوياتهم حيث أنّ الكتلة الإسلامية لا تنسى شهداءها، مشيرة إلى أنها ستكون على موعد مع فوز كاسح بإذن الله.

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ونظّمت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، اليوم، مهرجانًا انتخابيًّا حاشدًا بعنوان "نهجُنـا المقاومة ووعـدنا التحريـر".

وحضر المهرجان عشرات الطلبة رافعين رايات حركة حماس، ومؤكدين اختيار الكتلة الإسلامية لتمثيلهم في مجلس الطلبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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