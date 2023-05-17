للنجاح والتفوق.. دعاء توجيهي "الثانوية العامة"

غزة/ محمد زقوت

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" يكثر البحث في محركات البحث عن دعاء توجيهي أو الثانوية العامة أو دعاء النجاح في التوجيهي.

في سبيل أن تُيسّر لهم هذه الأدعية المذاكرة والفهم والحفظ، وتكمُن أهمية العبادة في تحقيق قرب العبد وتصله بربه، وكذلك اعترافه بالاحتياج الدائم له عزّ وجل، وقد أمرَنا الله بهذه العبادة في كتابه فقال: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ". الآية (60) سورة غافر.

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وفي الحقيقة لا توجد أدعية خاصة حول هذا الموضع، إنما أدعية من شأنها أن تحقق الهدف المرجو من ذلك، بمعنى أن تُسهّل على طالب العلم في جميع مراحله التعليمية وليس في توجيهي فقط المذاكرة والفهم والحفظ.

ويستعرض لكم موقع " " أهم وأفضل أدعية النجاح في التوجيهي أو بالمسمى الآخر الثانوية العامة أو غيرها من مراحل التعليم عند بدء المذاكرة أو بعدها أو أثناء الامتحان أو في حالات النسيان، والتي من شأنها التوفيق والتيسير على طالب العلم، وهي على النحو التالي:

أدعية النجاح والتفوق في المراحل التعليمية:

ما قبل المذاكرة:

"اللهمَّ ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهمَّ ألهمني الصواب في الجواب، وبلغّني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة".

"رَبِّ اشرَح لي صَدري*وَيَسِّر لي أَمري*وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني*يَفقَهُ قَولي"

"اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ إذا شِئْتَ سَهلًا".

"اللهمَّ إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقرّبين".

"اللهمَّ اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك إنّك على كلّ شيءٍ قديرٌ وحسبنا الله ونعم الوكيل".

"اللهُمّ افتح عليّ أبواب حكمتك، وانشُر عليّ رحمتك وامْنُن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا عِلم لنا إلّا ما علمتنا إنّك أنت العليم الحكيم".

"اللهمَّ أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسِّن أخلاقنا وسهّل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين".

"اللهمَّ يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهّم سليمان فهّمني، ويا مُؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهمَّ اجعل ألستنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيءٍ قديرٌ حسبنا الله ونعم الوكيل".

ما بعد المذاكرة:

"اللهمَّ إنّي أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه لي عند حاجتي إليه إنّك على كلّ شيءٍ قديرٌ وحسبنا الله ونعم الوكيل".

عند التوجه إلى الامتحان:

"اللهمَّ إنّي توكّلت عليك، وسلّمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلّا إليك".

"رَبِّ أَدخِلني مُدخَلَ صِدقٍ وَأَخرِجني مُخرَجَ صِدقٍ وَاجعَل لي مِن لَدُنكَ سُلطانًا نَصيرًا".

"اللهمَّ أسألك أن تيسّر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنّك على كلّ شيءٍ قديرٌ، اللهمَّ إنّي أسألك بمقاعد العزّ من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك أن تفتح عليّ فتوح العارفين".

"اللهمَّ أثمر لحظاتي ودقائق حياتي وساعات عملي، اللهمَّ اجعل البركة في وقتي والنجاح في أعمالي".

في حال نسيان الإجابة:

"اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي".

"اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ أن أضلَّ أو أزلَّ أو أظلِمَ أو أُظلمَ أو أجْهلَ أو يُجهلَ عليَّ".

"لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، يا حيُّ يا قيّوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عَيْن، إنّي مسّني الضّرّ وأنت أرحم الرّاحمين".

"اللهمَّ افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك وانشر عليّ رحمتك وذكّرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام".

وأخيراً، لا بد أن يرافق هذه الأدعية بذل جهد طالب العلم في المذاكرة والحفظ والبحث عن أفضل أوقاتها خلال اليوم، وبذلك يحقق لطالب العلم مبتغاه.

المصدر / فلسطين أون لاين