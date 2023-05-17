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"الداخلية" بغزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح الخميس 18 مايو

17 مايو 2023 . الساعة 12:55 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس 18 مايو 2023.

وأوضحت في بيان مقتضب، أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (19/2023)، والحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (19/2023).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، منوهة إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأوصت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مشددة على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

للتسجيل والاستعلام: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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