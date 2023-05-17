منظمة حقوقية تدين رفض أجهزة أمن السلطة الإفراج عن ناشط سياسي

أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، استمرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة، باعتقال الناشط "منصور نصار الطل"، من الخليل، جنوب الضفة الغربية، رغم قرار النيابة الإفراج عنه، بعد اعتقاله على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وقالت المنظمة في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء: إنها تتابع باستهجان شديد، استمرار أجهزة السلطة باعتقال الناشط "الطل"، منذ 6 أيام، عبر إجراء يتسم بالتحايل على القانون، ويُشكّل انتهاكًا فجًّا.

وأوضحت سكاي لاين، أنّ جهاز المخابرات الفلسطينية اعتقل الناشط "منصور الطل" من مدينة الظاهرية جنوب الخليل يوم الأحد الموافق 7 مايو / أيار الجاري، على خلفية نشر فيديوهات يُعبّر فيها عن آرائه في الشأن العام، ويُوجه انتقادات لجهات رسمية بما فيها أجهزة أمنية.

وذكرت أنّ "منصور الطل" عُرض على النيابة العامة في 9/5/2023 التي مددت توقيفه 24 ساعة، وفي اليوم التالي، قررت النيابة حفظ الملف والإفراج عنه، إلا أنّ جهاز المخابرات العامة أبقاه محتجزًا لديه تعسفيًّا خلافًا للقانون ولقرار النيابة.

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وأشار البيان إلى أنه بتاريخ 15/4/2023، سلّم جهاز المخابرات الناشط "الطل"، إلى الشرطة في الخليل بدعوى وجود مُشتكٍ ضده من أفراد الأجهزة الأمنية، ومن المتوقع عرضه غدًا على النيابة بتهمة الذم.

وشددت سكاي لاين على أنّ التحايل على قرار النيابة العامة أو المحكمة بالإفراج عن موقوف واستمرار توقيفه بادّعاء تقديم شكوى أو ادّعاء جديد بعد أيام من صدور قرار بالإفراج انتهاك فجٌّ للقانون، وشكل من أشكال التحايل لإبقاء الموقوف رهن الاحتجاز تعسفيًّا.

وقالت: إنّ اعتقال الناشط "منصور الطل"، من بدايته يمثل اعتقالًا تعسفيًّا، كونه جاء على خلفية ممارسة حقه في التعبير عن رأيه وممارسة الانتقاد العام، وهو حقٌّ كفله القانون الفلسطيني، وكفلته مواثيق حقوق الإنسان التي وقّعت عليها السلطة الفلسطينية.

وطالب سكاي لاين حكومة رام الله بالامتثال للقانون، واتخاذ إجراءات فعالة لوقف الانتهاكات المتكررة التي تقترفها الأجهزة الأمنية التابعة لها، بما في ذلك عمليات الاعتقال السياسي، والقيود على حرية الرأي والتعبير، وإلزامها بالالتزام بأصول القانون واحترام حقوق الإنسان.

المصدر / فلسطين أون لاين