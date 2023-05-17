مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث اللغة العربية

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث اللغة العربية.

بإعداد المدرس القدير/ محمود محمد حلوة من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين بغزة، ويُعد "حلوة" من أفضل وأمهر مدرسي اللغة العربية بالقطاع.

ويشمل ملحق مبحث اللغة العربية لجميع الفروع، أهم أسئلة عن الوحدات المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها.

- لتحميل مراجعات مادة اللغة العربية لجميع الفروع 2021 من هنــــــا

- لتحميل مراجعات مادة اللغة العربية لجميع الفروع 2022 من هنــــــا

لمطالعة مراجعات مبحث اللغة العربية لجميع الفروع لهذا العام بالأسفل.. 👇🏻

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المصدر / فلسطين أون لاين