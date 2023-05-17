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الاحتلال يهدم بناية سكنية في سلوان يقطنها 50 فرداً

17 مايو 2023 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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هدم بناية في حي سلوان المقدسي - أرشيف

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية سكنية في حي واد قدوم ببلدة سلوان بالضفة الغربية، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن البناية التي هدمتها قوات الاحتلال، بذريعة عدم الترخيص، تؤوي 50 شخصا من عائلة الحسيني، مشيرة إلى أنه تمت محاصرة محيط الهدم، وأغلقت الطرقات، لمنع الوصول إلى الموقع، حتى الانتهاء من تدميرها.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت عائلة الحسيني قرارا لإخلاء المنزل، تمهيدا لهدمه، في عام 2018.

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وقالت المقدسية أم آدم زوجة عماد الحسيني إحدى القاطنات في المبنى، خلال تصريحات صحفيو: إن "هذا البناء تم تشيّده قبل 40 عاما، وقد اشتراه زوجها وأشقاؤه قبل 17 عاما، وهو عبارة عن 90 مترا، وقامت العائلة بزيادة الشقق الأخرى على هذا البناء القديم، واستلمت العائلة أمر الهدم منذ أعوام، وقامت بتأجيل الهدم عدة مرات، وتوجهت إلى القانون للحيلولة دون ذلك".

المصدر / فلسطين أون لاين
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