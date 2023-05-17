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المرور: وفاة و4 إصـابات في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

17 مايو 2023 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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حوادث سير في غزة

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، صباح اليوم الاربعاء، تسجيل 5 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت شرطة المرور في تصريح مقتضب أن الحوادث التي سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق الـ5، نتج عنها حالة وفاة و4 إصابات، ثلاثة منها بجروح متوسطة وإصابة بجروح طفيفة.

وأوضحت إدارة المرور والنجدة أن الحوادث المذكورة خلفت أضرارًا مادية وتلفيات لحقت بـ 4 مركبات ومكونات الطريق.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس عن وفاة الطفل براء علاء الحطاب (3 سنوات) جراء صدمه من قبل باص "فولوكس" بالقرب من مسجد القعقاع بحي التفاح شرق غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #حوادث سير #شرطة المرور

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