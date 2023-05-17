مباراة نارية اليوم بين مانشستر سيتي وريال مدريد

من المقرر أن يلتقي اليوم، مانشستر سيتي وريال مدريد في مبارية نارية متوقعة، خلال إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" قبل أسبوع جاءت في غاية القوة، وتمكن مانشستر سيتي من العودة بالتعادل بنتيجة 1-1، ليتأجل حسم كل شيء إلى مواجهة ملعب "الاتحاد".

أما مباراة اليوم الأربعاء بين العملاقين مانشستر سيتي وريال مدريد تأتي باستضافة على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر الإنجليزية، ويحتاج كلٌّ من الفريقين إلى الفوز فقط من أجل حسم التأهل إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا 2022-23.

وستمتد المباراة إلى شوطين إضافيين في حالة التعادل، وتُحسم المباراة بركلات الترجيح إذا ما استمر التعادل.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية.

المصدر / فلسطين أون لاين-مواقع