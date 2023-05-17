وظيفة شاغرة في شركة مكتبة ومطبعة النهضة التجارية

إعلان توظيف صادر عن شركة مكتبة ومطبعة النهضة التجارية تعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي " موظف عطاءات"، للعمل لديها في مدينة غزة .
مهام الوظيفة:
1- تصميم و صياغة العروض الفنية لعروض الاسعار و المناقصات/العطاءات.
2- جمع المعلومات الخاصة بالعطاءات و تحليلها.
3- التواصل مع المؤسسات المختلفة.
4- ارشفة المراسلات و العطاءات, و غيرها من المهام المكتبية و الميدانية.
شروط التسجيل:
- يحمل درجة البكالوريوس على الاقل في ادارة الاعمال او اي تخصص له علاقة.
- اتقان اللغة الانجليزية بدرجة احترافية.
- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل بوظيفة مشابهة.
- اتقان استخدام البرامج المحوسبة في العمل.
طريقة التسجيل:
- من ت/يجد في نفسه/ا الكفاءة المطلوبة عليه تعبئة الطلب من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 25/5/2023 الساعه ال2 ظهرا.