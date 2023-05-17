وظيفة شاغرة في شركة مكتبة ومطبعة النهضة التجارية

إعلان توظيف صادر عن شركة مكتبة ومطبعة النهضة التجارية تعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي " موظف عطاءات"، للعمل لديها في مدينة غزة .

مهام الوظيفة:

1- تصميم و صياغة العروض الفنية لعروض الاسعار و المناقصات/العطاءات.

2- جمع المعلومات الخاصة بالعطاءات و تحليلها.

3- التواصل مع المؤسسات المختلفة.

4- ارشفة المراسلات و العطاءات, و غيرها من المهام المكتبية و الميدانية.

شروط التسجيل:

- يحمل درجة البكالوريوس على الاقل في ادارة الاعمال او اي تخصص له علاقة.

- اتقان اللغة الانجليزية بدرجة احترافية.

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل بوظيفة مشابهة.

- اتقان استخدام البرامج المحوسبة في العمل.

طريقة التسجيل:

- من ت/يجد في نفسه/ا الكفاءة المطلوبة عليه تعبئة الطلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 25/5/2023 الساعه ال2 ظهرا.