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وظيفة شاغرة في شركة مكتبة ومطبعة النهضة التجارية

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وظيفة شاغرة في شركة مكتبة ومطبعة النهضة التجارية

17 مايو 2023 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة مكتبة ومطبعة النهضة التجارية تعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي " موظف عطاءات"، للعمل لديها في مدينة غزة .

مهام الوظيفة:

1-  تصميم و صياغة العروض الفنية لعروض الاسعار و المناقصات/العطاءات.

2-  جمع المعلومات الخاصة بالعطاءات و تحليلها.

3-  التواصل مع المؤسسات المختلفة.

4-  ارشفة المراسلات و العطاءات, و غيرها من المهام المكتبية و الميدانية.

شروط التسجيل:

- يحمل درجة البكالوريوس على الاقل في ادارة الاعمال او اي تخصص له علاقة.

- اتقان اللغة الانجليزية بدرجة احترافية.

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل بوظيفة مشابهة.

- اتقان استخدام البرامج المحوسبة في العمل.

طريقة التسجيل:

- من ت/يجد في نفسه/ا الكفاءة المطلوبة عليه تعبئة الطلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 25/5/2023 الساعه ال2 ظهرا.

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