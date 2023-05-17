لجنة القدس بالتشريعي تدعو لإعلان النفير العام لمواجهة "مسيرة الأعلام"

أكدت لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني، أن القدس كلَّها شرقيها وغربيها هي عاصمة فلسطين التاريخية، وهي أرض وقف إسلامي لا نتنازل عن شبر منها.

ودعت اللجنة في بيان صحفي حول ما تسمى بـ"مسيرة الأعلام" التهويدية في مدينة القدس، لإعلان النفير العام لكل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وحشد الجماهير والنخب للقيام بالدور المنوط بهم دفاعًا عن القدس والأقصى، ودعت الجماهير والنشطاء والمؤثرين لنصرة القدس والأقصى وفلسطين كلٌّ في ميدانه.

ووجهت الدعوة لأهلنا في القدس والضفة المحتلة والداخل المحتل عام 1948 للحشد والنفير للرباط في ساحات المسجد الأقصى المبارك، ابتداءً من صلاة فجر يوم غد الخميس 18/05، ورفع أعلام فلسطين وصور القدس والأقصى في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

ودعت لجنة القدس، وزارة التربية والتعليم لتخصيص طابور الصباح في المدارس يوم غد الخميس للحديث عن القدس والأقصى ورفع الأعلام الفلسطينية وصور القدس والأقصى، بالإضافة إلى تنظيم وقفات في الوزارات والمؤسسات، رفضًا لمسيرة الأعلام التهويدية، والتأكيد على أن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية، ولا حق لليهود في شبر واحد منها.

وعربيًا، دعت اللجنة أنصار القضية الفلسطينية للقيام بتجمعات جماهيرية حاشدة في الساحات العامة تُرفَع فيها الأعلام الفلسطينية وصور القدس والأقصى، بالتزامن مع مسيرة الأعلام الصهيونية المزمع تنظيمها يوم غد الخميس.

وأكدت لجنة القدس، أن المقاومة الفلسطينية بكل طرقها وأشكالها، وفي كل مكان من أرض فلسطين وخارجها، قادرة على ردع العدو من التفكير بأي حماقة تمس المسجد الأقصى المبارك وحاضنته مدينة القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين