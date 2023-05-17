مطلوب محاسب للعمل في شركة أبناء محمود عميرة وشركاؤهم

إعلان توظيف صادر عن شركة أبناء محمود عميرة وشركاؤهم تعلن فيه شاغر وظيفي بمسمى محاسب رئيسي وفقاً لما يلي :
- المسمى الوظيفي : محاسب رئيسي .
- المدير المباشر : المدير المالي .
المهام الوظيفية :
1- إدخال فواتير المبيعات يدوياً أو باستخدام البرامج الموافق عليها من قبل الإدارة. ) مساعد محاسب – الكتروني )
2- مراجعة فواتير المبيعات والتأكد من سلامتها.
3- متابعة ومراجعة وتدقيق صناديق الموزعين أولاُ بأول.
4- متابعة و مطابقة المخازن والرئيسية والمؤقتة ( السيارات ).
5- تحميل السيارات بموجب إرساليات النقل وإرجاع الفائض من التحميل بموجب إرسالية. ( مدير المخزن )
6- التأكد من مطابقة أسعار البيع المسموح بها لتعليمات الإدارة والعمل على توزيع قائمة أسعار شهرية لجميع الموزعين.
7- إنشاء معادلات تصنيع جديدة أو تطوير المعادلات الحالية ومراقبة جدواها ومدى ملائمتها لمتطلبات العمل.
8- المسؤولية عن إيداع الشيكات والنقدية في البنك.
9- تنفيذ ومتابعة عمليات التحويل للموردين الخارجيين وشراء العملة.
10- إدخال ومطابقة البنوك على برنامج الأصيل.
11- تمثيل الشركة لدى البنك في تنفيذ الإجراءات والمعاملات الإدارية.
12-الإشراف والمتابعة وظبط حركة الصناديق الفرعية مع الصندوق الرئيسي يومياً ومطابقتها.
13- متابعة وتحديث قوائم المشتريات المحلية في الشركة.
14- تزويد مكتب المحاسبة القانوني بفواتير المشتريات والمبيعات أولاً بأول ومتابعة خلوات الطرف مع دائرة الضرائب.
15- إعداد كشف الديون المشكوك فيها وترحيلها لقسم التحصيل.
16- أية مهام محاسبية وإدارية أخرى تتطلبها الوظيفة.
مؤهلات الوظيفة :
1- درجة البكالوريوس في المحاسبة
2- خبرة لاتقل عن 3 سنوات في الاعمال المحاسبية
طريقة التسجيل:
- على من يجد في نفسه الكفاءة تقديم السيرة الذاتية على الايميل التالي:
- ينتهى التسجيل بتاريخ 22/5/2023
- عنوان الشركة: مدينة غزة - شارع الثلاثيني - رمزون عسقولة