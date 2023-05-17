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مطلوب محاسب للعمل في شركة أبناء محمود عميرة وشركاؤهم

17 مايو 2023 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة أبناء محمود عميرة وشركاؤهم تعلن فيه شاغر وظيفي بمسمى محاسب رئيسي وفقاً لما يلي :

- المسمى الوظيفي : محاسب رئيسي .

- المدير المباشر :  المدير المالي .

المهام الوظيفية :                                                                               

1- إدخال فواتير المبيعات يدوياً أو باستخدام البرامج الموافق عليها من قبل الإدارة. ) مساعد محاسب – الكتروني )

2- مراجعة فواتير المبيعات والتأكد من سلامتها.

 3- متابعة ومراجعة وتدقيق صناديق الموزعين أولاُ بأول.

4- متابعة و مطابقة المخازن والرئيسية والمؤقتة ( السيارات ).

5- تحميل السيارات بموجب إرساليات النقل وإرجاع الفائض من التحميل بموجب إرسالية. ( مدير المخزن )

6- التأكد من مطابقة أسعار البيع المسموح بها لتعليمات الإدارة والعمل على توزيع قائمة أسعار شهرية لجميع الموزعين.

7- إنشاء معادلات تصنيع جديدة أو تطوير المعادلات الحالية ومراقبة جدواها ومدى ملائمتها لمتطلبات العمل.

8- المسؤولية عن إيداع الشيكات والنقدية في البنك.

9- تنفيذ ومتابعة عمليات التحويل للموردين الخارجيين وشراء العملة.

10- إدخال ومطابقة البنوك على برنامج الأصيل.

11- تمثيل الشركة لدى البنك في تنفيذ الإجراءات والمعاملات الإدارية.

12-الإشراف والمتابعة وظبط حركة الصناديق الفرعية مع الصندوق الرئيسي يومياً ومطابقتها.

13- متابعة وتحديث قوائم المشتريات المحلية في الشركة.

14- تزويد مكتب المحاسبة القانوني بفواتير المشتريات والمبيعات أولاً بأول ومتابعة خلوات الطرف مع دائرة الضرائب.

15- إعداد كشف الديون المشكوك فيها وترحيلها لقسم التحصيل.

16- أية مهام محاسبية وإدارية أخرى تتطلبها الوظيفة.

مؤهلات الوظيفة :

1- درجة البكالوريوس في المحاسبة

2- خبرة لاتقل عن 3 سنوات في الاعمال المحاسبية

طريقة التسجيل:

- على من يجد في نفسه الكفاءة تقديم السيرة الذاتية على الايميل التالي:

 [email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ 22/5/2023

- عنوان الشركة: مدينة غزة - شارع الثلاثيني - رمزون عسقولة

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