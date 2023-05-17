مقاومون يشتبكون مع قوات خاصة من جيش الاحتلال في طوباس

خاض مقاومون فلسطينيون فجر اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة مع قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب اكتشافها في مدينة طوباس.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال الخاصة، عقب اقتحامها طوباس، تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال، لمساعدة القوات الخاصة على الانسحاب.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 26 عملاً مقاوماً.

وسجل مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 6 عمليات إطلاق نار، وتفجير 4 عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية، وعملية تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبة لهم، إلى جانب اندلاع المواجهات في 13 نقطة.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في المغير والبيرة والنبي صالح في مدينة رام الله، وفي قباطية وجلبوع ومخيم جنين، إلى جانب اندلاعها في بورين بنابلس، وأريحا وبيت لحم والخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال بالقرب من مستوطنة شاكيد، وقباطية ومخيم جنين، وبورين وحاجز المربعة بنابلس، ومخيم عقبة جبر بأريحا، فيما تصدى المواطنون للمستوطنين في الخضر بمدينة بيت لحم، وحطموا مركباتهم.