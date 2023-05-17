عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات لتكثيف الرباط والتواجد في المسجد غدًا الخميس، لصد "مسيرة الأعلام".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، خلال تصريحات صحفية،أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، متجهين نحو باب السلسلة كالمعتاد.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وفي السياق، أبعدت سلطات الاحتلال عشرات المقدسيين عن المسجد الأقصى والقدس القديمة، لتأمين اقتحامات المستوطنين، و"مسيرة الأعلام" غدًا.

وتكثفت الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة شد الرحال وتعزيز التواجد والرباط في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم، لإفشال مسيرة الاحتلال.

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وأكدت على ضرورة الحشد في الفجر تفاديًا للتقييد الذي يُتوقع أن تفرضه قوات الاحتلال على أبواب المسجد مع ساعات الصباح.

وكان نشطاء من جماعة "العودة إلى جبل الهيكل" المتطرفة قدموا طلبًا رسميًا للسماح للمستوطنين بالدخول إلى الأقصى عبر باب الأسباط، أثناء المسيرة الاستفزازية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين