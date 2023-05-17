جريمة قتل جديدة بالرصاص في مدينة اللد بالداخل المحتل

قُتل يوسف أبو غانم (60 عاما) من جراء إطلاق النار عليه في الد، فجر اليوم الأربعاء. وكان قد قُتل ابن شقيقه، حمزة أبو غانم (26 عاما) في جريمة قتل أيضا، قبل شهر.

وفي 14 نيسان/أبريل الماضي، قُتل الشاب حمزة أبو غانم من جراء إطلاق النار عليه في اللد.

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وحينها، أطلق مجهولون النار على الشاب أبو غانم لدى وصوله إلى بيته عائدا من المسجد حيث أدى صلاة الفجر.

وبمقتل يوسف أبو غانم، اليوم وصل عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 70 قتيلا، بينهم 6 نساء وطفلين على الأقل.





المصدر / فلسطين أون لاين