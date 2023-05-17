17 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 17 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1805 محمد علي باشا يتولى حكم مصر، ويعتبر حكمه علامة محورية في تاريخها حيث قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك.

محمد علي باشا يتولى حكم مصر، ويعتبر حكمه علامة محورية في تاريخها حيث قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك. 1896 الشيخ مبارك الصباح يتولى حكم الكويت بعد قيامه باغتيال أخويه الحاكم الشيخ محمد بن صباح الصباح والشيخ جراح بن صباح الصباح.

الشيخ مبارك الصباح يتولى حكم الكويت بعد قيامه باغتيال أخويه الحاكم الشيخ محمد بن صباح الصباح والشيخ جراح بن صباح الصباح. 1939 الحكومة البريطانية تصدر الكتاب الأبيض الذي نص على استقلال فلسطين وإقامة دولة تضم العرب واليهود على أرضها.

الحكومة البريطانية تصدر الكتاب الأبيض الذي نص على استقلال فلسطين وإقامة دولة تضم العرب واليهود على أرضها. 1956 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يقرر إنشاء جيش عربي فلسطيني تحت رعاية جيش بلاده.

الرئيس المصري جمال عبد الناصر يقرر إنشاء جيش عربي فلسطيني تحت رعاية جيش بلاده. 1977 حزب الليكود يفوز بانتخابات "الكنيست" الإسرائيلية، ومناحم بيجن يتولى رئاسة الحكومة.

حزب الليكود يفوز بانتخابات "الكنيست" الإسرائيلية، ومناحم بيجن يتولى رئاسة الحكومة. 1983 الحكومة اللبنانية تعقد اتفاقاً مع الكيان العبري، وحدد الاتفاق أسس التعامل بين الكيان وبيروت وعرف باسم "معاهدة 17 أيار".

الحكومة اللبنانية تعقد اتفاقاً مع الكيان العبري، وحدد الاتفاق أسس التعامل بين الكيان وبيروت وعرف باسم "معاهدة 17 أيار". 1987 المقاتلات العراقية تقصف فرقاطة أمريكية وتقتل 37 شخص وذلك خلال الحرب العراقية الإيرانية.

المقاتلات العراقية تقصف فرقاطة أمريكية وتقتل 37 شخص وذلك خلال الحرب العراقية الإيرانية. 1989 جيش الاحتلال يعتقل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، بتهمة التخطيط لعمليات وأسر جنديين.

جيش الاحتلال يعتقل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، بتهمة التخطيط لعمليات وأسر جنديين. 1994 نقل السلطات المدنية في قطاع غزة إلى سلطة الحكم الإداري الذاتي، بعد احتلال دام 27 عاماً في إطار اتفاقية أوسلو.

نقل السلطات المدنية في قطاع غزة إلى سلطة الحكم الإداري الذاتي، بعد احتلال دام 27 عاماً في إطار اتفاقية أوسلو. 1994 أطلق المجاهد الشهيد طاهر قفيشة والشهيد جهاد غلمة النار تجاه سيارة يستقلها مغتصبون صهاينة قرب مغتصبة "بيت حجاي" جنوب الخليل، فقتل ثلاثة مغتصبين.

المصدر / فلسطين أون لاين