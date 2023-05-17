17 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 17 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1805 محمد علي باشا يتولى حكم مصر، ويعتبر حكمه علامة محورية في تاريخها حيث قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك.
- 1896 الشيخ مبارك الصباح يتولى حكم الكويت بعد قيامه باغتيال أخويه الحاكم الشيخ محمد بن صباح الصباح والشيخ جراح بن صباح الصباح.
- 1939 الحكومة البريطانية تصدر الكتاب الأبيض الذي نص على استقلال فلسطين وإقامة دولة تضم العرب واليهود على أرضها.
- 1956 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يقرر إنشاء جيش عربي فلسطيني تحت رعاية جيش بلاده.
- 1977 حزب الليكود يفوز بانتخابات "الكنيست" الإسرائيلية، ومناحم بيجن يتولى رئاسة الحكومة.
- 1983 الحكومة اللبنانية تعقد اتفاقاً مع الكيان العبري، وحدد الاتفاق أسس التعامل بين الكيان وبيروت وعرف باسم "معاهدة 17 أيار".
- 1987 المقاتلات العراقية تقصف فرقاطة أمريكية وتقتل 37 شخص وذلك خلال الحرب العراقية الإيرانية.
- 1989 جيش الاحتلال يعتقل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، بتهمة التخطيط لعمليات وأسر جنديين.
- 1994 نقل السلطات المدنية في قطاع غزة إلى سلطة الحكم الإداري الذاتي، بعد احتلال دام 27 عاماً في إطار اتفاقية أوسلو.
- 1994 أطلق المجاهد الشهيد طاهر قفيشة والشهيد جهاد غلمة النار تجاه سيارة يستقلها مغتصبون صهاينة قرب مغتصبة "بيت حجاي" جنوب الخليل، فقتل ثلاثة مغتصبين.
المصدر / فلسطين أون لاين