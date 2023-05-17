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إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

17 مايو 2023 . الساعة 08:21 بتوقيت القدس
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إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

أصيب شاب بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، فجر الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الشرقية من نابلس لتأمين دخول المستوطنين لقبر يوسف.

ووفق مصادر محلية، فقد اقتحمت عشرات الجيبات العسكرية، منطقة مخيم بلاطة، لتأمين عملية دخول المستوطنين لقبر يوسف.

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وبحسب الهلال الأحمر، فإن شاب واحد أصيب بالرصاص الحي في الظهر، ونقل للعلاج في مستشفى رفيديا، فيما وثق إصابة العشرات أصيبوا بالاختناق، بينهم سيدة تبلغ من العمر (54 عامًا.

وذكر الهلال الأحمر أن بعض الإصابات كانت جراء سقوط بعض الشبان، بفعل المواجهات مع قوات الاحتلال.

وأطلق مقامون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لتلك المنطقة، كما ألقيت عدة عبوات ناسفة محلية الصنع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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