تعرَّف على حالة الطقس اليوم الأربعاء 17 مايو

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف وحارا وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 17 مايو

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 18 مايو

الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 19 مايو

الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

طقس السبت 20 مايو

السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11-4 عصراً، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين