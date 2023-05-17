إعلان حالة التأهب الجوي وصفارات الإنذار تدوي في كييف

أُعلنت قبل قليل حالة التأهب الجوي في أوكرانيا ودوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف وجنوب وشرق البلاد، وذلك بعد يوم تعرضت فيه كييف لهجوم صاروخي وصفته السلطات الأوكرانية بالأكثر تعقيدا، استخدمت فيه طائرات مسيّرة، وصواريخ "كروز"، وصواريخ باليستية.

وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف إن الهجوم الروسي على كييف مساء أمس استثنائي في كثافته، وإنه شهد إطلاق عدد كبير من الصواريخ الهجومية في أقصر فترة زمنية.

وأعلنت الإدارة العسكرية، في المقابل، تدمير معظم الأهداف الجوية في سماء العاصمة، مؤكدة أن الحطام سقط على 5 أحياء مختلفة في المدينة، وأشعل النار في سيارات، لكن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر.

لكن وكالة الإعلام الروسية نقلت عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نفيه مزاعم أوكرانيا بأنها أسقطت 6 صواريخ "كينجال" الفرط صوتية خلال الليل، مؤكدا أن موسكو لم تطلق هذا العدد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخها دمرت أسلحة ومعدات غربية من بينها أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" الأميركية في العاصمة كييف.

وفي خيرسون، قال حاكم المقاطعة الأوكراني ألكسندر بروكودين إن شخصين قتلا، وأصيب آخرون، جراء قصف روسي متواصل على المقاطعة.

وأضاف بروكودين أن القوات الروسية قصفت المقاطعة خلال الساعات الماضية نحو 80 مرة، أطلقت خلالها أكثر من 400 قذيفة مدفعية؛ وأشار إلى أن القصف استهدف أحياء سكنية، ومؤسسة تعليمية، في قلب المدينة.

في المقابل، ذكرت مواقع عسكرية روسية أن مقاطعة بيلغورود الروسية تعرضت لقصف بقنابل فوسفورية من الجانب الأوكراني.

المصدر / وكالات