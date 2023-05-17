إنتر يحسم ديربي الغضب ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ إنتر ميلانو الايطالي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ العام 2010، بعد أن جدد فوزه على جاره وغريمه نادي اي سي ميلان 1-0، الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي، بعد أن تفوق عليه 2-0 ذهابًا.

وسجل اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من تسديدة قوية في الزاوية الضيقة الصعبة في شباك ميلان في الدقيقة 74 مسجلا هدف الفوز الثاني خلال أسبوع.

وينتظر الانتر الفائز من المواجهة المرتقبة اليوم الأربعاء بين مانشستر سيتي وريال مدريد، في النهائي الذي سيقام في العاشر من يونيو/حزيران القادم في ملعب أتاتورك بالعاصمة التركية إسطنبول.

وهذا النهائي السادس لإنتر في تاريخ مشاركاته في دوري الابطال والأول في 13 عامًا، وتحديدا منذ أن قاده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الى اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه على حساب بايرن ميونيخ الألماني عام 2010.

في المقابل، توج إنتر ثلاث مرات أعوام 1964، 1965 و2010 وحل وصيفًا عامي 1967 و1972.

المصدر / وكالات