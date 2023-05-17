فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صلاح البردويل: مسيرة الأعلام الصهيونية لن تمر

فيتامينات تشكل خطورة على قلبك.. تعرف عليها

رئيس أركان جيش الاحتلال: نستعد لقتال متزامن على عدة جبهات

السعودية تعلن عن قرار جديد بخصوص موسم الحج

الاحتلال يغلق حاجز كرم ابو سالم الخميس المقبل

الاحتلال يحكم على منفذي عملية العاد بالسجن المؤبد 4 مرات

جيش الاحتلال يقتحم نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف

قوات الاحتلال تلاحق "شيخ الأقصى" في رحابه

برشلونة يتفق مع نجمه بالدي على تمديد عقده حتى 2027

هيئة مقدسية تدعو لفعل شعبي حقيقي لحماية المسجد الأقصى

"الهلال الأحمر" ينشر حصيلة المصابين بمواجهات نابلس

17 مايو 2023 . الساعة 02:52 بتوقيت القدس
...
من المواجهات المندلعة في مدينة نابلس

كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، عن حصيلة المصابين خلال المواجهات المندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وبحسب مدير الإسعاف والطوارئ في مدينة نابلس أحمد جبريل، فقد نقلت الطواقم الطبية مصابًا في المنطقة إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج ومتابعة حالته الصحية.

كما قدمت الطواقم الطبية الإسعافات لمواطنة خمسينية أُصيبت بآلام شديدة نتيجة الغاز المسيل للدموع، نُقلت على إثرها إلى المستشفى الوطني لتلقي العلاج.

ونقلت الطواقم الطبية مصابًا بجروح في اليد نتيجة إصابته بقنبلة غاز في اليد، نُقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا، علمًا أنه يبلغ من العمر 15 عامًا.

وقد أُصيب خلال المواجهات المندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب 57 بالاختناق الشديد نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع.

فيما أُصيب خمسة آخرون برصاص تم علاجهم ميدانيًا مِن قِبل الطواقم الطبية.

وأفاد جبريل، بتعرض طاقم الهلال الأحمر إلى الاختناق بالغاز أثناء تقديم الإسعافات لأحد المصابين في المنطقة الشرقية للمدينة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت وابلًا من قنابل الغاز تجاه طاقم إطفائية نابلس أثناء محاولة الوصول إلى حريق مركبة قرب عسكر الجديد.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، لتأمين اقتحام مقام قبر يوسف في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#نابلس #مواجهات #مستوطنين #قبر يوسف #مقاومة #مستشفى رفيديا #الهلال الاحمر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة