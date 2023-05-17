رئيس أركان جيش الاحتلال: نستعد لقتال متزامن على عدة جبهات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، "هرتسي هليفي"، إن قوات الاحتلال تستعد للقتال على عدة جبهات في الوقت ذاته، وذلك في تصريحات صدرت عنه خلال يوم دراسي نظمته قيادة الجبهة الشمالية التابعة لجيش الاحتلال حول "حزب الله" اللبناني، واستعداداته لمواجهات مقبلة محتملة مع الكيان الاسرائيلي.

وشدد هليفي في اليوم الدراسي الذي نظم الثلاثاء، على أنه "لن يكون من الممكن بالضرورة تطبيق كل شيء في القتال ضد حزب الله في لبنان"، مقارنة بالأساليب التي اتبعها جيش الاحتلال خلال عدوانه الأخير على غزة.

فيما أطلع كبار الضباط في جيش الاحتلال، قيادات الوحدات العسكرية، على "تهديدات ملموسة" لإمكانية اندلاع حرب على جبهة غزة وفي الضفة الغربية وعلى الجبهة الشمالية في الوقت ذاته.

وقال هليفي إنه "في خطة قوات الاحتلال متعددة السنوات، من المهم للغاية زيادة الاستعداد والتدريب للقتال في عدة جبهات في الوقت ذاته". واعتبر أن "الأشياء التي تُرى من تل أبيب بشأن التهديد من جنوب لبنان، لا تُرى بالضرورة من المناطق الحدودية".

وأشار موقع "واللا العبري"، نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن اليوم الدراسي الذي شارك فيه هليفي كان يهدف إلى "التعمق أكثر في القوات الخاصة التابعة لحزب الله، بما في ذلك وحدة النخبة (وحدة الرضوان)، ومناقشة استعدادات حزب الله لحرب كبرى مع (إسرائيل)".

كما ناقشت قيادة الجبهة الشمالية في جيش الاحتلال، خلال اليوم الدراسي، أنشطة حزب الله في المتنوعة "في حالات الطوارئ والحالات الروتينية، وتعزيز قواته على طول الحدود جنوب لبنان، وإقامة التحصينات والمواقع العسكرية في القرى ونقل الذخائر إلى المنطقة الحدودية، والاستجابة المطلوبة من الألوية النظامية والاحتياطية" في قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / وكالات