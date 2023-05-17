الاحتلال يحكم على منفذي عملية العاد بالسجن المؤبد 4 مرات

حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على أسيرين من قرية رمانة غرب جنين، بالسجن المؤبد.

وذكر نادي الأسير في جنين، أن سلطات الاحتلال حكمت على الأسيرين أسعد يوسف الرفاعي، وصبحي عماد صبيحات، بالسجن المؤبد 4 مرات و20 عاما لكل منهما، بادعاء تنفيذهما عملية طعن في مستوطنة "العاد"، أدت لمقتل 4 مستوطنين وإصابة 3 آخرين.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال اعتقل الأسيرين رفاعي وصبيحات بتاريخ 8/5/2022، وذلك بعد مطاردة استمرت 3 أيام.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزلي عائلتي الأسيرين ضمن سياسة العقاب الجماعي.

المصدر / فلسطين أون لاين