جيش الاحتلال يقتحم نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعدادٍ كبيرة، مساء اليوم الثلاثاء، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين اقتحام منطقة قبر يوسف في نابلس، فيما تصدى الشبان الفلسطينيين والمقاومين للاقتحام بالحجارة والرصاص والعبوات محلية الصنع.

وقالت مصادر محلية، إن تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس؛ لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

وأشارت إلى أن المقاومين أطلقوا النار على قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية، واستهدفوا جرافة للاحتلال وآلياته العسكرية بعبوات ناسفة عند شارع عمان شرق نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين