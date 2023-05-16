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برشلونة يتفق مع نجمه بالدي على تمديد عقده حتى 2027

16 مايو 2023 . الساعة 23:13 بتوقيت القدس
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برشلونة يتفق مع نجمه بالدي على تمديد عقده حتى 2027

تَوصّل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاقٍ نهائيٍّ مع اللاعب الشاب أليخاندرو بالدي، يقضي بتمديد عقده إلى غاية يونيو 2027، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية إسبانية اليوم الثلاثاء.

ويرتبط اللاعب حاليًا بعقد مع نادي برشلونة حتى يونيو 2024، لكن بروزه كأحد أفضل اللاعبين الشباب في الدوري الإسباني لهذا الموسم 2022-23، دفع المدرب تشافي هيرنانديز ليطالب الرئيس خوان لابورتا بضرورة تمديد عقده.

وحسب صحيفة "سبورت"، فقد تم الاتفاق بين برشلونة ووكيل أعمال بالدي، على تمديد عقد اللاعب إلى غاية صيف 2027، مع رفع قيمة الشرط الجزائي إلى مليار يورو على غرار بقية اللاعبين الشباب في النادي الكتالوني، مثل أراوخو، غافي، بيدري، فيران توريس وأنسو فاتي.

وأوضحت ذات الصحيفة، أن إدارة برشلونة تنتظر موافقة رابطة "الليغا" على خطتها المقدمة للتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف، للإعلان عن صفقة تمديد بالدي وتسجيل العقد الجديد بصفة رسمية.

وخاض الدولي الإسباني 41 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات مع برشلونة، قدّم خلالها 7 تمريرات حاسمة وسجل هدفًا واحدًا كان في ديربي كتالونيا الأخير أمام إسبانيول، في الدوري الإسباني والذي انتهى بفوز برشلونة بنتيجة (4-2).

وجذب أداء بالدي المذهل انتباه العديد من الأندية الكبرى في أوروبا منذ نهاية عام 2022، الأمر الذي جعل إدارة برشلونة تعمل على تحسين عقده، وكانت المفاوضات شاقة مع وكيل أعمال اللاعب، البرتغالي خورخي مينديز، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#برشلونة #الدوري الإسباني #بالدي

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