أول تحرك من ريال مدريد لحسم صفقة بيلينغهام

يستعد ريال مدريد لأخذ خطوة جديدة في ملف تعاقده المُحتمل مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.



وأكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، فإن ريال مدريد يُجهز عرضه الرسمي للتوقيع مع اللاعب، هذا الصيف، وذلك بقوله عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ريال مدريد يُجهز العرض الرسمي من أجل جود بيلينغهام. بعد الاتفاق على البنود الشخصية قبل أسبوعين، سيُرسَل العرض إلى بوروسيا دورتموند، وسيتضمن إضافات".



وتابع: "التوقيت سيعتمد أيضًا على سباق التتويج بلقب البوندسليغا، ريال مدريد سيتعامل بطريقة محترمة مع دورتموند". ولم يحدد رومانو قيمة العرض المُنتظر من ريال مدريد لضم اللاعب، لكن تقارير صحفية تؤكد أن إدارة بوروسيا دورتموند لن تقبل بأقل من 120 مليون يورو، للتنازل عن متوسط الميدان صاحب الـ19 عامًا.



ويُصنَّف بيلينغهام كأحد أبرز اللاعبين الواعدين في سماء كرة القدم العالمية، ويمتد تعاقده مع بوروسيا دورتموند حتى 30 يونيو/ حزيران 2025. ويتمتع النجم السابق لبرمنغهام سيتي الإنجليزي بجودة لافتة في اللعب كمتوسط ميدان هجومي، ويرشحه مراقبون لخلافة الكرواتي لوكا مودريتش في ريال مدريد على المدى البعيد.



ويقضي نجم خط الوسط الإنجليزي موسمه الثالث تواليًا برفقة بوروسيا دورتموند، وخلال 132 مباراة خاضها بقميص "أسود الفيستيفال"، تمكن من تسجيل 24 هدفًا، وصناعة 25 آخر، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



وأحرز بيلينغهام 8 أهداف، وقدّم 5 تمريرات حاسمة مع دورتموند ببطولة الدوري الألماني "بوندسليغا" هذا الموسم، ليُسهم بصورة مؤثرة في احتلال الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر بايرن ميونخ، قبل جولتين على النهاية.



ويختتم دورتموند موسمه بملاقاة أوغسبورغ وماينز، في الجولتين الـ33 (قبل الأخيرة) والـ34 (الأخيرة) من الدوري الألماني، وتتطلع كتيبة المدرب إيدين تيرزيتش للفوز باللقاءين، مع تعثر بايرن في أيٍّ من مباراتيه المتبقيتين، ضد لايبزيغ وكولن تتابعًا، للتتويج باللقب.



وتُوّج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الأخيرة، وتحديدًا منذ تتويج دورتموند بآخر ألقابه في البطولة (موسم 2011-12).

المصدر / فلسطين اونلاين