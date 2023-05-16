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الأسيرة المحرَّرة "عليان" توقف إضرابها عن الطعام

16 مايو 2023 . الساعة 21:13 بتوقيت القدس
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أعلنت الأسيرة المحرَّرة عطاف عليان، مساء اليوم الثلاثاء إيقاف إضرابها المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد الأسير خضر عدنان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للأسيرة المحرَّرة المُضربة عطاف عليان، والتي أعلنت إضرابها  في مدينة رام الله قبل 10 أيام.

وقالت المحرَّرة عليان في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام  "إننا في حضرة أهالي الشهداء نعلن عن قرار إنهاء الإضراب الذي بدأ في ٧ أيار".

ويُشار إلى أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" دعت مطلع الشهر الجاري سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإعادة جثمان الشهيد خصر عدنان "حتى تتمكّن أسرته من الحداد وترتيب مراسم دفن كريمة بما يتوافق مع عاداتهم ومعتقداتهم" إلا أن الاحتلال يرفض تسليم الجثمان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إضراب عن الطعام #خضر عدنان #عطاف عليان

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