26 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تمَّ تسجيل 26 عملاَ مقاوماَ.

وسجَّل مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 6 عمليات إطلاق نار، وتفجير 4 عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية، وعملية تصدٍّ للمستوطنين، وتحطيم مركبة لهم، إلى جانب اندلاع المواجهات في 13 نقطة.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في المغير والبيرة والنبي صالح في مدينة رام الله، وفي قباطية وجلبوع ومخيم جنين، إلى جانب اندلاعها في بورين بنابلس، وأريحا وبيت لحم والخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال بالقرب من مستوطنة شاكيد، وقباطية ومخيم جنين، وبورين وحاجز المربعة بنابلس، ومخيم عقبة جبر بأريحا، فيما تصدَّى المواطنون للمستوطنين في الخضر بمدينة بيت لحم، وحطَّموا مركباتهم

وفيما يتعلَّق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة إعطاب آلية عسكرية بعد اشتباكات مسلَّحة وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين وبلدة قباطية، وإطلاق نار على مستوطنة شاكيد، إلى جانب إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة في أريحا، وإلقاء حجارة وتحطيم مركبات مستوطنين في الخضر بمدينة بيت لحم.

المصدر / حرية نيوز