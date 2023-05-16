3 حراس مرمى تحت أنظار تشيلسي لخلافة ميندي وكيبا

قالت تقارير إعلامية بريطانية إن نادي تشيلسي الإنجليزي يُفاضِل بين 3 حراس من أجل خلافة الدولي السنغالي إدوارد ميندي والإسباني كيبا أريزابالاغا، اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وعانى النادي اللندني كثيرًا هذا الموسم في مركز حراسة المرمى، ما انعكس سلبًا على نتائج الفريق في مختلف المسابقات، خاصةً على الصعيد المحلي، حيث يحتل حاليًا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، برصيد 43 نقطة، قبل جولتين على الختام، وأقصي من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد من ربع النهائي بالخسارة ذهابًا وإيابًا.



وقالت صحيفة "theguardian" البريطانية، إنه وفي إطار رحلة البحث عن حارس مرمى، فإن تشيلسي يفاضل بين إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا وديفيد رايا حارس برينتفورد وأندريه أونانا حارس إنتر ميلان الإيطالي، كبدائل محتملة لإدوارد ميندي وكيبا أريزابالاغا.



وأضافت الصحيفة أن تشيلسي سيواصل سياسة الإنفاق، من خلال العمل على جلب أفضل اللاعبين إلى النادي، تحت قيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي من المنتظر حسم التعاقد معه في الفترة القادمة، مشيرةً إلى أن مسؤولي النادي يراهنون على بيعِ عددٍ من النجوم من أجل الحفاظ على التوازن المالي.



وفي هذا السياق، تزايدت التوقعات في الآونة الأخيرة بخصوص رحيل الإنجليزي ماسون ماونت، الذي يصنف بأنه أحد أفضل اللاعبين الذين تخرجوا من أكاديمية تشيلسي، والكرواتي ماتيو كوفاسيتش، في ظل عدم تحرك الإدارة لتمديد عقديهما اللذين سينتهيان في يونيو القادم، فيما تشير المعطيات الأولية إلى أن الأول قريب جدًا من التوقيع مع ليفربول الإنجليزي.



وعلى صعيد خط الهجوم، يرغب تشيلسي في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، لشغل منصب المهاجم رقم 9 في الفريق، كما تم وضع مرشحين آخرين حسب الصحيفة البريطانية، على غرار الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، وإيفان توني مهاجم برينتفورد.

المصدر / فلسطين اونلاين