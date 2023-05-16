تقرير يكشف مصير راموس مع باريس سان جيرمان

أكدت تقارير إعلامية اقتراب المدافع سيرخيو راموس، من تمديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، حيث من المرجح مبدئيًّا أنّ يستمر الدولي الإسباني السابق، لموسم آخر في "حديقة الأمراء".



وكان راموس قد انضم قبل عامين إلى باريس سان جيرمان، قادمًا من ريال مدريد في يوليو/تموز 2021، في صفقة انتقال حُر، بعد 16 عامًا في النادي الملكي، ووقّع على عقد ينتهي في الـ30 من يونيو/حزيران 2023.



ووفقًا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، فإن تجديد عقد راموس مع باريس سان جيرمان يدخل مرحلة حاسمة يسودها التفاؤل مُنذ أسابيع.

وقالت الصحيفة إن توجه النادي الفرنسي نحو تمديد عقد المدافع الإسباني جاء بعد موافقة رجل الأعمال، ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة باريس سان جيرمان، والذي أبدى رضاه عن أداء راموس مع النادي الباريسي خلال الموسم الجاري 2022-23.



وأشارت ذات الصحيفة إلى أن أحد مفاتيح اقتراب المدافع المخضرم من تجديد عقده في النادي الباريسي، هو الأداء الذي قدّمه في مباراة بايرن ميونخ بدور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالرغم من إقصاء النادي.



وأوضح التقرير أن المسؤولين في باريس سان جيرمان سعداء بما يقدمه راموس، داخل الملعب وخارجه، خاصّةً أنه يتمتع بالخبرة والشخصية والقيادة في النادي الباريسي، علما أنه شارك هذا الموسم في 42 مباراة بمُختلف المسابقات، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

المصدر / فلسطين اونلاين