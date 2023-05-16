منتخب الشاطئية في اختبار صعب أمام نظيره

غزة/ وائل الحلبي:

سيكون المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية أمام اختبار صعب للغاية عندما يلاقي نظيره المصري، في ختام منافسات المجموعة الثانية بحثا عن تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وضمان العبور لدور الثمانية.

ويدخل فدائي الشواطئ المباراة منتشيا بالصحوة القوية والفوز على منتخب قيرغيزستان بخمسة أهداف مقابل هدف، والذي جاء عقب الخسارة الثقيلة من عُمان في مباراته الافتتاحية بهدف مقابل سبعة.

يدرك المنتخب صعوبة المهمة أمام المنتخب المصري متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على قيرغيزستان وعُمان، لكنه يعول على دخول اللاعبين في أجواء البطولة خاصة وأن المباراة الأولى تزامنت مع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

ويملك منتخب الشاطئية فرصة قوية للتأهل لدور الثمانية في حال فوزه في مباراة اليوم، لكن الخسارة لن تقطع أمله في الصعود بشرط عدم تلقي عدد كبير من الأهداف وخسارة منتخبي جزر القمر والكويت أمام ليبيا والإمارات، حيث سيتأهل في هذه الحالة بين منتخبين يحصلان على المركز الثالث.

الفدائي يملك في رصيده قبل هذا اللقاء 3 نقاط، متساويا مع المنتخب العُماني بنفس الرصيد الذي سيلتقي قيرغيزستان التي لا تملك في رصيدها أي نقطة، حيث سيتم اللجوء لفارق الأهداف حال تساوي منتخبين في النقاط قبل أن يتم النظر في البطاقات الملونة حال استمر التساوي بالنقاط وفارق الأهداف.

واختتم المنتخب تحضيراته لمواجهة مصر من خلال المران النهائي الذي أقيم أمس وسط حالة من التركيز الكبير للاعبين، والذي شهد تدريبات تكتيكية ومعالجة بعض المشاكل التي واجهته في المباراتين السابقتين.

المصدر / فلسطين أون لاين