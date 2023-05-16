5 لاعبين يرحلون عن شباب الخليل

غزة/ وائل الحلبي:

بدأ نادي شباب الخليل تحضيراته لانطلاق منافسات الموسم القادم من خلال ترتيب أوضاع الفريق، حيث جدد تعاقده مع المدرب الأردني رائد عساف لمواصلة مشواره مع الفريق، فيما قرر عدم تجديد عقود خمسة لاعبين ويبحث موقف بقية اللاعبين الذين انتهت عقودهم.

وخرج خمسة لاعبين من حسابات الفريق للموسم الجديد وهم محمد يامين وعدي خروب وموسى سليم والحارس عزمي شويكي، إلى جانب المهاجم موسى ترابين الذي أصبح قريبا من الانضمام لصفوف الظاهرية في الموسم المقبل.

رحيل اللاعبين عن العميد الخليلي جاء في ظل رغبة إدارة النادي تقليص مصروفاتها والاعتماد على لاعبين صغار، حيث أكد عساف أن إدارة النادي اتفقت معه على التجديد على أن يتم الاعتماد على أبناء النادي إلى جانب تعزيز صفوف الفريق بعدد قليل من اللاعبين الكبار.

ويدرس مجلس إدارة شباب الخليل ملف تجديد التعاقد مع الثنائي تامر صيام ومحمود أبو وردة، خاصة وأنهما من أهم مطالب عساف في الخطة الجديدة لبناء الفريق لكن يسعى النادي لإقناعهما بتخفيض قيمة عقودهما.

ولم يفلح شباب الخليل في الحفاظ على لقب دوري المحترفين للمرة الثالثة تواليا في الموسم الماضي، إلى جانب خروج الفريق من البطولة العربية للأندية الأبطال بعد خسارته في الذهاب أمام النهضة العُماني 2-0، قبل أن يتم تخسيره إداريا 3-0 بسبب عدم حضوره لملعب المباراة بعد قرار اللجنة المنظمة نقلها إلى الأردن بناء على طلب النادي العُماني.

وفي سياق متصل يجري شباب الخليل مباحثات مع عدة أندية في دوري المحترفين من أجل وضع ميثاق بخصوص رواتب اللاعبين، خاصة وأن الأزمة المالية تمر بها جميع الأندية نظرا لقلة الدعم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة ونسبة الأندية من الرعاية، في الوقت الذي أصبحت فيه رواتب بعض اللاعبين تفوق إمكانيات العدد من أندية الضفة.

ويأمل شباب الخليل في أن يتوصل لتفاهم مع الأندية خلال الفترة القليلة القادمة لتفادي تفاقم الديون عليها في الموسم الجديد الذي سينطلق بداية شهر أغسطس المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين