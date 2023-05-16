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"أبو شريعة" يتلقى اتصالاً من "النخالة" للتعزية بشهداء المجاهدين خلال "ثأر الأحرار"

16 مايو 2023 . الساعة 20:20 بتوقيت القدس
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استقبل الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية د. أسعد أبوشريعة "أبو الشيخ" اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة. 

وتقدَّم النخالة بالتعزية لحركة المجاهدين بارتقاء شهدائها الأبرار خلال معركة "ثأر الأحرار" ولكل شهداء شعبنا، مباركًا انتصار المقاومة في هذه الجولة من جولات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وثمَّن النخالة الدور البارز لكتائب المجاهدين في المعركة من خلال وقوفها جنباً إلى جنب مع سرايا القدس وفصائل المقاومة في الثأر للشهداء القادة الأبرار والتصدّي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا ومقاومتنا.

وأكد النخالة أن هذه المعركة هي معركة على طريق التحرير وهي انتصار لشعبنا الصامد على هذا المحتل الغاصب.

من جهته، شكر أبو شريعة النخالة على هذا الاتصال، ونقل تحيات قيادة حركة المجاهدين للإخوة في قيادة حركة الجهاد، مترحمًا على أرواح ثلة الشهداء من قادة سرايا القدس الذين يمثّل استشهادهم خسارة للأمَّة كلها وليس لحركة الجهاد وحدها.

وأثنى أبوشريعة على الأداء العسكري المميز للمقاومة خلال معركة "ثأر الأحرار" الذي يبهر الصديق ويغيظ الأعداء، مؤكدا  أن هذه المعركة آذت العدو وهزَّت صورته وراكمت من الانتصارات على الاحتلال، وشكَّلت رادعاً له حتى لا يتغوّل على دماء قادة المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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