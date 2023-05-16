الاحتلال يفرج عن القيادي "حرب" من سلفيت بعد 20 شهراً من الاعتقال الإداري

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن القيادي في حركة حماس حسام حرب "أبو حسان"، بعد 20 شهرًا من الاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير حرب بتاريخ 20/10/2021، ضمن حملة اعتقالات استهدفت العديد من أفراد عائلته، وحوَّلته بعد أسبوع للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

والقيادي حرب من قرية اسكاكا بمحافظة سلفيت، وأمضى ما يزيد عن 15 سنة في سجون الاحتلال.

ويعد القيادي حرب من رجالات الإصلاح في محافظة سلفيت، وأيضًا يعد شخصية اعتبارية، ولا تكاد تمر سنة إلا ويتعرَّض خلالها للاعتقال.

وعانى حرب وعائلته من الاعتقالات السياسية بالضفة، حيث اعتقل وأبناؤه لدى أجهزة أمن السلطة عدَّة مرات.

المصدر / فلسطين أون لاين