فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير يكشف مصير راموس مع باريس سان جيرمان

منتخب الشاطئية في اختبار صعب أمام نظيره

5 لاعبين يرحلون عن شباب الخليل

"أبوشريعة" يتلقى اتصالاً من "النخالة" للتعزية بشهداء المجاهدين خلال "ثأر الأحرار"

الاحتلال يفرج عن القيادي "حرب" من سلفيت بعد 20 شهراً من الاعتقال الإداري

بدران: فوز الكتلة بجامعة النجاح استفتاء جديد على خيار المقاومة

مرشح الكتلة: سنعمل مع جميع الأطر على تشكيل مجلس جامعة النجاح

رسالة لكتائب القسام قبيل "مسيرة الأعلام"

"حماس" تبارك نجاح انتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح

"صوافطة" يطالب إدارة جامعة النجاح بتوفير الحماية المطلوبة للطلبة

الاحتلال يفرج عن القيادي "حرب" من سلفيت بعد 20 شهراً من الاعتقال الإداري

16 مايو 2023 . الساعة 20:11 بتوقيت القدس
...

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن القيادي في حركة حماس حسام حرب "أبو حسان"، بعد 20 شهرًا من الاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير حرب بتاريخ 20/10/2021، ضمن حملة اعتقالات استهدفت العديد من أفراد عائلته، وحوَّلته بعد أسبوع للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

والقيادي حرب من قرية اسكاكا بمحافظة سلفيت، وأمضى ما يزيد عن 15 سنة في سجون الاحتلال.

ويعد القيادي حرب من رجالات الإصلاح في محافظة سلفيت، وأيضًا يعد شخصية اعتبارية، ولا تكاد تمر سنة إلا ويتعرَّض خلالها للاعتقال.

وعانى حرب وعائلته من الاعتقالات السياسية بالضفة، حيث اعتقل وأبناؤه لدى أجهزة أمن السلطة عدَّة مرات.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#اعتقال #حماس #قوات الاحتلال #إفراج #حسام حرب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة