بدران: فوز الكتلة بجامعة النجاح استفتاء جديد على خيار المقاومة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران أنَّ فوز الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس استفتاء جديد على خيار المقاومة والثوابت، مباركًا للحركة ولأبنائها ولأنصارها فوزهم المستحق بثقة الطلاب لتمثيلهم في صرح النجاح العلمي الكبير.

وبارك بدران مساء الثلاثاء، للكتل الطلابية المشارِكة في الانتخابات نجاح العرس الديمقراطي، شاكرًا إدارة الجامعة ومجلس أمنائها على جهودكم المخلصة التي أدَّت إلى هذا النجاح.

اقرأ أيضًا: مرشح الكتلة: سنعمل مع جميع الأطر على تشكيل مجلس جامعة النجاح

وأضاف: "إن هذا الفوز نجاح جديد في معركة مصيرية أمام الاحتلال الذي يستهدف الحركة الطلابية ويحاول يائسًا أن يضرب معاقلها بكل قوة".

وشدَّد بدران على أنَّ فوز الكتلة الإسلامية في مثل هذه الأجواء الأمنية والترهيبية يعكس بطولة وثباتًا نفتخر به لدى طلبة الكتلة وأنصارها، ومكافأة لهم على جهودهم في خدمة الطلاب وإنجاح المسيرة التعليمية، وتمسّكهم بخط المقاومة وثوابت الوطن في مواجهة مشاريع التصفية والتفريط في الحقوق والتنسيق مع الاحتلال.

وأيضًا شدَّد على أنّ الطلبة أكدوا اليوم دعمهم والتحامهم مع أبناء الكتلة الذين تقدَّموا الصفوف الطلابية والخدماتية والوطنية، وسطَّروا أروع الأمثلة في الرباط داخل المسجد الأقصى المبارك، والدفاع عنه في وجه قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأهدى بدران هذا الفوز لشهداء شعبنا وأسراه، وخاصة شهداء جامعة النجاح وأبناءها الأسرى البواسل، داعيًا مختلف الكتل الطلابية وإدارة الجامعة إلى الحفاظ على هذه الأجواء الديمقراطية، والعمل المشترك لخدمة الطلاب والمسيرة التعليمية، والحفاظ على جامعة النجاح الوطنية نموذجاً للوحدة والديمقراطية، وتعميم هذه التجربة الرائدة على مؤسَّسات الوطن كافة.

المصدر / فلسطين أون لاين