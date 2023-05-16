مرشح الكتلة: سنعمل مع جميع الأطر على تشكيل مجلس جامعة النجاح

أكد الطالب مروان عيسى مرشح الكتلة الإسلامية لرئاسة مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح، أن الكتلة الإسلامية ستعمل مع مختلف الكتل لتشكيل مجلس طلبة على قاعدة التمثيل النسبي.

وقال عيسى إن الكتلة ستبقى مع مصلحة الطلاب في جامعة النجاح، وأنه سيكون ممثلاً لجميع الطلبة دون استثناء.

وأوضح أن الكتلة ستعمل كجسم واحد مع باقي الأطر الطلابية، وستجسد الوحدة الوطنية داخل الجامعة.

وحقَّقت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء فوزاً تاريخيّاً بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس.

وحصدت الكتلة التي مثَّلتها قائمة فلسطين المسلمة، 40 مقعداً في مجلس الطلبة، بينما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية بالانتخابات 69.83٪؜ من إجمالي عدد الطلبة.

وحصلت على ما مجموعه 7264 صوتًا، والشبيبة الطلابية 6986، وأبو علي مصطفى 516، بالإضافة لـ197 صوتًا كانت لكتلة "تحالف القطب الديمقراطي" التي لم تستطع حسم أي مقعد في المؤتمر العام.

وأكدت الكتلة في بيان لها أن هذا الفوز الكبير تأكيد لانحياز شعبنا الواضح، والتفافه الرصين حول خيار المقاومة المتصاعد لدحر هذه العدو عن أرضنا وقدسنا وأقصانا.

وشكرت الكتلة إدارة الجامعة ممثلة برئيس مجلس أمنائها ورئيسها وكل أعضاء هيئتيها الأكاديمية والإدارية على هذا الجهد الكبير الذي بذلته لإنجاح هذا العرس الديمقراطي الرائع.

وباركت الكتلة لكافة الكتل الطلابية المشاركة، ودعتهم جميعاً للاحتفال بهذا العرس الديمقراطي والعمل سويّاً للمحافظة على إنجاز هذا الاستحقاق سنويّاً ودون انقطاع مهما كانت الظروف.

وأكدت لجموع الطلبة أنها ماضية في تنفيذ برنامجنا النقابي، جنباً إلى جنب مع كل الكتل الطلابية ومكوّنات جامعاتنا الحبيبة وبكل السبل للمساهمة في تطويرها والارتقاء بكل ما فيها، نحو منارة وطنية وصرح أكاديمي يُخرّج الأبطال وبناة المستقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين