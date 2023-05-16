"حماس" تبارك نجاح انتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نجاح انتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس، مؤكدة أن فوز الكتلة الإسلامية تأكيد على الالتفاف الكبير حول خيار المقاومة.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "نبارك لجموع الطلبة ولجامعة النجاح الوطنية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة وطاقمها، والكتل الطلابية كافة، نجاح العرس الديمقراطي المتمثل في انتخابات مجلس الطلبة، والتي جرت اليوم الثلاثاء بشكل منظم".

وأوضحت أن الانتخابات تمثل فخرا للحركة الطلابية، ولشعبنا الصامد المجاهد، وفشلا ذريعا للاحتلال الذي لا يتوقف عن محاولاته المحمومة لتعطيل الحياة الديمقراطية والطلابية في جامعاتنا عبر استهداف ممثلي العمل الطلابي والنشطاء الجامعيين.

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وأضافت "حماس": "نبارك لجميع الكتل التي شاركت في هذه الانتخابات، ونبرق بالتهاني العطرة للكتلة الإسلامية على فوزها الكبير الذي يؤكد مجددا التفاف الجماهير الفلسطينية والطلابية حول خيار المقاومة ومشروعها".

وتابعت: "نرى أن نجاح هذا العرس فرصة للتقدم خطوة أخرى نحو الحفاظ على الأجواء الديمقراطية في جامعات الضفة الغربية، وإجراء الانتخابات بشكل منتظم ودوري في مؤسساتنا الوطنية كافة، والعمل الجاد على كل الصعد لحماية نشطاء العمل الطلابي من الاستهداف والملاحقة وتهديد مستقبلهم التعليمي، والتقدم نحو بناء الثقة من جديد فيما بين الكتل الطلابية وإدارات المؤسسات التعليمية ومجالس الطلبة، وترميم أي آثار سلبية سبَّبها التدخل الأمني في الأنشطة الجامعية".

ودعت الطلاب في كل جامعاتنا الوطنية إلى "مواصلة التحدي وعدم الاستسلام للواقع الصعب في ظل الاحتلال والملاحقات الأمنية، والتصدي لهذا الواقع بكلّ بسالة وشجاعة، والإصرار على رسم مستقبل أفضل لجموع طلبتنا، تعود فيه الحركة الطلابية إلى سابق عهدها ومجدها في خدمة الطلاب وتخريج الأبطال ورفع مستوى الوعي بالقضية الفلسطينية، وإدامة رسالة جامعاتنا الوطنية منارة للعلم والعلماء، ومحضنا للرجال الأوفياء للوطن وللقضية وللمسجد الأقصى المبارك".

المصدر / فلسطين أون لاين