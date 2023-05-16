الكتلة الإسلامية: فوزنا تأكيد لانحياز شعبنا لخيار المقاومة

حقَّقت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء فوزاً تاريخيّاً بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس.

وحصدت الكتلة التي مثَّلتها قائمة فلسطين المسلمة، 40 مقعداً في مجلس الطلبة، بينما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية بالانتخابات 69.83٪؜ من إجمالي عدد الطلبة.

وأكدت الكتلة في بيان لها أن هذا الفوز الكبير تأكيد لانحياز شعبنا الواضح، والتفافه الرصين حول خيار المقاومة المتصاعد لدحر هذه العدو عن أرضنا وقدسنا وأقصانا.

وشكرت الكتلة إدارة الجامعة ممثَّلة برئيس مجلس أمنائها ورئيسها وكل أعضاء هيئتيها الأكاديمية والإدارية على هذا الجهد الكبير الذي بذلته لإنجاح هذا العرس الديمقراطي الرائع.

وباركت الكتلة لكافة الكتل الطلابية المشاركة، ودعتهم جميعاً للاحتفال بهذا العرس الديمقراطي والعمل سويّاً للمحافظة على إنجاز هذا الاستحقاق سنوياً ودون انقطاع مهما كانت الظروف.

وأكدت لجموع الطلبة أنها ماضية في تنفيذ برنامجنا النقابي، جنباً إلى جنب مع كل الكتل الطلابية ومكونات جامعاتنا الحبيبة وبكل السبل للمساهمة في تطويرها والارتقاء بكل ما فيها، نحو منارة وطنية وصرح أكاديمي يُخرّج الأبطال وبناة المستقبل.

إليكم نص البيان كاملًا:

بسم الله الرحمن الرحيم

{وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون}

الحمد لله.. الحمدالله.. الحمدلله..

الحمد لله والصلاة على رسول الله..

طلبة النجاح الأشاوس.. طالبات النجاح الماجدات.. أساتذتنا الكرام..

كتائبنا المظفرة.. سرايانا المبجلة.. أبطال عرين الأسود..

أبناء شعبنا المجاهد في كل مكان..

من أعالي قمم جبال النار.. من خنادق البلدة القديمة.. من أزقة مخيمات الصمود.. من على تلال قرى وبلدات فلسطين الحبيبة..

تزفُّ إليكم الكتلة الإسلامية.. كتلة فلسطين المسلمة نتيجة فوزها في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة بأربعين (40) مقعداً، في مجلس اتحاد الطلبة، بعد غياب قصري لأكثر من 16 سنة بين ملاحقة ومطاردة ومقارعة..

من بين جنبات هذا النصر العزيز، وفي ظلال هذه اللحظة التاريخية الكبيرة، فإننا في الكتلة الإسلامية، كتلة فلسطين المسلمة، نؤكد على التالي :

أولاً: إنّ هذا الفوز الكبير تأكيد لانحياز شعبنا الواضح، والتفافه الرصين حول خيار المقاومة المتصاعد لدحر هذه العدو عن أرضنا وقدسنا وأقصانا.. فمبارك لكلّ مقاوم ومرابط.. هنيئًا لكل كتيبة وسرية.. قبلة على جبين كل أم شهيد وأسير وجريح.

ثانياً: نشكر إدارة الجامعة ممثلة برئيس مجلس أمنائها ورئيسها وكل أعضاء هيئتيها الأكاديمية والإدارية على هذا الجهد الكبير الذي بذلته لإنجاح هذا العرس الديمقراطي الرائع.

ثالثاً: نهدي فوزنا هذا لأسرة جامعتنا الحبيبة، طلبة وأساتذة وعاملين، وفي مقدّمتهم شهداء وأسرى وجرحى هذا الصرح الوطني الأكاديمي العريق.

رابعاً: نبارك لكافة الكتل الطلابية المشاركة، إخوتنا في حركة الشبيبة الطلابية ورفاقنا في جبهة العمل والقطب الطلابي، وندعوهم جميعاً للاحتفال بهذا العرس الديمقراطي والعمل سويّاً للمحافظة على إنجاز هذا الاستحقاق سنوياً ودون انقطاع مهما كانت الظروف.

أخيراً، نؤكد لجموع طلبة جامعتنا بأننا ماضون في تنفيذ برنامجنا النقابي الذي وعدناكم به، جنباً إلى جنب مع كل الكتل الطلابية ومكوّنات جامعاتنا الحبيبة، معاهدينكم على المضي قُدماً وبكل السبل للمساهمة في تطويرها والارتقاء بكل ما فيها، نحو منارة وطنية وصرح أكاديمي يُخرّج الأبطال وبناة المستقبل.

وكما عهدتمونا .. ملتزمون بالعلم والمقاومة والإبداع

الكتلة الإسلامية - كتلة فلسطين المسلمة

26 شوال 1444 هـ الموافق 16/5/2023 م

المصدر / فلسطين أون لاين